Окупанти на Донбасі поранили українського військового

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

"Сьогодні, 9 вересня, збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться в повідомленні.

У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення.

Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я - тяжкий.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

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