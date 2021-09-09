Окупанти на Донбасі поранили українського військового
Російські війська обстріляли позиції ЗСУ в смузі відповідальності ОТУ "Схід", поранено одного українського військового
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
"Сьогодні, 9 вересня, збройні формування Російської Федерації вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню та здійснили обстріли позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться в повідомленні.
У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення.
Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я - тяжкий.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
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