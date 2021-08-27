Окупанти на Донбасі проводять бойові навчання на полігонах, - розвідка
Командування РФ проводить бойові навчання на полігонах Донбасу та залучають мобілізаційний резерв
Про це передає Головне управління розвідки України.
"Командування ЗС РФ продовжує нарощувати бойову та мобілізаційну готовність з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання РОВ", - йдеться в повідомленні
Протягом цього тижня на полігонах окупаційних районів Донецької та Луганської областей противником проводились інтенсивні заходи бойової підготовки, зокрема:
- водіння бойових машин, у тому числі з подоланням водних перешкод на штатній техніці мотострілецьких, гаубично-самохідних і танкових підрозділів;
- вогнева підготовка з бойовою стрільбою артилерійських і мінометних підрозділів та гранатометних розрахунків.
"Водночас продовжувались командно-штабні навчання окупаційних військ із залученням мобілізаційного резерву. Контроль заходів бойової підготовки та зборів з резервістами здійснювали комісії командування 8 армії Південного військового округу ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.
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