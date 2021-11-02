Окупанти на Донбасі стягують артилерію до передових позицій, - розвідка
Російські окупаційні війська утримують на позиціях розвідувально-диверсійні групу та протитанкові ракетні комплекси
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
"Командування ЗС РФ продовжує утримувати на передових позиціях оперативного угруповання російських окупаційних військ значну кількість розвідувально-диверсійних груп, розрахунків протитанкових ракетних комплексів та снайперських пар у готовності", - йдеться в повідомленні.
Також окупанти збільшили кількість розвідувальних постів спостереження за діяльністю українських військових та визначення об’єктів для ведення артилерійського (снайперського) вогню.
У розвідці додали, що на окремих напрямках окупанти посилюють угруповання артилерії поблизу лінії зіткнення. Висування самохідних артилерійських установок до замаскованих вогневих позицій окупанти здійснюють переважно вночі.
- Нагадаємо, американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом, американське видання POLITICO оприлюднило знімки із супутника про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
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