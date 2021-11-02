Окупанти на Донбасі стягують артилерію до передових позицій, - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Командування ЗС РФ продовжує утримувати на передових позиціях оперативного угруповання російських окупаційних військ значну кількість розвідувально-диверсійних груп, розрахунків протитанкових ракетних комплексів та снайперських пар у готовності", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти збільшили кількість розвідувальних постів спостереження за діяльністю українських військових та визначення об’єктів для ведення артилерійського (снайперського) вогню.

У розвідці додали, що на окремих напрямках окупанти посилюють угруповання артилерії поблизу лінії зіткнення. Висування самохідних артилерійських установок до замаскованих вогневих позицій окупанти здійснюють переважно вночі.



Нагадаємо, американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Згодом, американське видання POLITICO оприлюднило знімки із супутника про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".

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