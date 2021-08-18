Окупанти на Донбасі тримають поза межами лінії відведення "Гради", "Гвоздики" і танки
Збройні формування Російської Федерації продовжують грубо порушувати досягнуті домовленості про відведення зброї і тримають на тимчасово окупованій території Донецької області "Гради", "Гвоздики" і танки
Про це повідомляє українська сторона СЦКК з посиланням на звіт спостережної місії ОБСЄ, про це передає пресцентр штабу ООС.
"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації, про що йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 17 серпня 2021 року. Окупанти продовжують нехтувати вимогами щодо розміщення озброєння та військової техніки", - йдеться в повідомленні.
Так, БПЛА малого радіуса дії СММ ОБСЄ зафіксував на тимчасово окупованій території Донецької області, поблизу населеного пункту Покровка, 3 одиниці РСЗВ БМ-21 "Град", які розміщені з порушенням лінії відведення, 17 одиниць танків, 3 одиниці причіпних гаубиць 2А65 "Мста-Б", 3 одиниці самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" та 3 міномети, розміщені поза межами виділених місць зберігання. Крім того, в зоні безпеки перебуває 22 одиниці бойових броньованих машин.
Також зафіксовано РСЗВ БМ-21 "Град", яка розміщена з порушенням лінії відведення на полігоні неподалік населеного пункту Мирне та ЗРК 9К33 "Оса" в окупованому населеному пункті Велике Оріхове.
"Значна кількість озброєння Місією зафіксовано поблизу населених пунктів, що дає змогу ЗФ РФ вести провокаційний вогонь з подальшим розповсюдженням фейкових звинувачень Збройних сил України в обстрілі житлових кварталів", - йдеться в повідомленні.
Зазначеними діями ЗФ РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості.
"Підрозділи Збройних сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
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