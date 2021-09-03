Окупанти на Донбасі тримають снайперів біля лінії розмежування, - розвідка

Про це передає Головне управління розвідки України.

За інформацією розвідки, з початку вересня бойовики розпочали ротацію передових підрозділів з’єднань та частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання РОВ.

"З початку вересня окупанти розпочали ротацію передових підрозділів з’єднань та частин 1,2 АК. Для підвищення бойових можливостей РОВ, було проведено: бойове злагодження рот у сформованих БТГр; тактичні навчання із коригування вогню артилерії з використанням БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських комплексів та ПТРК для провокації на території проведення ООС.

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