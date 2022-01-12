Окупанти на Донбасі за добу заглушили 16 безпілотників ОБСЄ та 138 разів порушили "тишу"
Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ протягом понеділка, 10 січня, зафіксували 133 порушення режиму припинення вогню в Донецькій та п'ять у Луганській областях
Про це йдеться у щоденному звіті моніторингової місії, передає Еспресо.TV.
"У Донецькій області СММ зафіксувала 133 порушення режиму припинення вогню, зокрема 7 вибухів (3 вибухи в повітрі та 4 вибухи невизначеного походження)", - йдеться у повідомленні.
Більшість порушень у цій області здійснили поблизу Широкиного та Ясинуватої. 55 із них були пов'язані з навчаннями з бойовою стрільбою, що заборонено рішенням Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року.
"У Луганській області Місія зафіксувала 5 порушень режиму припинення вогню, зокрема 2 вибухи невизначеного походження. Усі порушення режиму припинення вогню сталися на ділянці розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від на Луганська) та поблизу неї, а також у районі на південний захід від н. п. Первомайськ (непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська)", - йдеться у звіті.
Крім того, внаслідок імовірного глушіння БПЛА СММ малого радіуса дії зазнали впливу перешкод сигналу GPS під час шістнадцяти польотів: тричі над ділянкою розведення в районі Петрівського, двічі кожен над районами неподалік населених пунктів Мирне та Круглик і по одному разу над районами біля Вершини, Криничного, Воздвиженки, Луганського, Стили та Докучаєвська.
- Протягом доби 11 січня окупанти один раз порушили "тишу" на Донбасі, загинув український військовий.
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