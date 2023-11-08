Окупанти на Луганщині проводять рейди у школах: перевіряють телефони учнів та вчителів на "заборонений" контент, - ОВА

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Раптові перевірки телефонів дітей дісталися Алчевська. Так звані представники правоохоронних органів "ЛНР" без попередження приходять до обраного навчального закладу та збирають пристрої у вчителів та учнів", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, загарбники перевіряють телефони не тільки на наявність забороненого в окупації контенту, а і підозрілих діалогів у соцмережах.

При чому такі рейди відбуваються за відсутності батьків чи законних опікунів.

Крім того, голова ОВА нагадав про ціни на продукти та товари першої необхідності, які у так званій ЛНР формуються стихійно, різні в окремих містах і набагато вищі за російські.

За його словами, те саме відбувається і з перевізниками. Ціни на таксі між окупованими у 2022 році містами водії пропонують будь-які, особливо там, де відсутні регулярні перевезення.

"Втім, ніхто не опікується цим питанням навіть в Луганську. Там виклик автівки коштує вдвічі дорожче, ніж в обласних центрах РФ", - додав Лисогор.