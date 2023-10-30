На Луганщині загарбники знизили термін вивчення "історії" про війну РФ проти України, запровадивши додаткові уроки, - ОДА

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що цьогоріч у навчальних закладах так званої "ЛНР" для 9-класників ввели додаткові години з історії ХХІ сторіччя, хоча за планом вивчення цього періоду починається лише в 11 класі.

"Вивчають новітню історію РФ, значна частина тем – про війну Росії проти України. Пропаганда працює із завтрашніми випускниками заздалегідь. Обов’язковий військовий облік ще попереду – тільки-но виповниться 17", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Сватівщині окупанти продовжують грабувати спорожнілі будинки.

Загарбники регулярно перевіряють приватні будинки в селах на наявність господарів. Чим менше населений пункт, тим легше помітити відсутність. При кожному рейді розпочинається чергова хвиля мародерства, яка нещодавно відбулася у Преображенному на Сватівщині.