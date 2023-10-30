На Луганщині загарбники знизили термін вивчення "історії" про війну РФ проти України, запровадивши додаткові уроки, - ОДА
У школах тимчасово окупованої території Луганщини для 9-класників ввели додаткові уроки історії, на яких учням промивають мізки, розповідаючи про війну в Україні
Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.
Повідомляється, що цьогоріч у навчальних закладах так званої "ЛНР" для 9-класників ввели додаткові години з історії ХХІ сторіччя, хоча за планом вивчення цього періоду починається лише в 11 класі.
"Вивчають новітню історію РФ, значна частина тем – про війну Росії проти України. Пропаганда працює із завтрашніми випускниками заздалегідь. Обов’язковий військовий облік ще попереду – тільки-но виповниться 17", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, на Сватівщині окупанти продовжують грабувати спорожнілі будинки.
Загарбники регулярно перевіряють приватні будинки в селах на наявність господарів. Чим менше населений пункт, тим легше помітити відсутність. При кожному рейді розпочинається чергова хвиля мародерства, яка нещодавно відбулася у Преображенному на Сватівщині.
- Також на тимчасово захоплених територіях півдня російські вчителі у школах проводять "історичні бесіди". На них дітям розповідають, що української нації ніколи не існувало, й перекладають вину за війну на українську державу.
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