На ТОТ півдня російські педагоги продовжують політику промивання мізків українським дітям, - ЦНС
На тимчасово захоплених територіях півдня російські вчителі у школах проводять "історичні бесіди". На них дітям розповідають, що української нації ніколи не існувало, й перекладають вину за війну на українську державу
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Окупаційні школи на тимчасово захоплених територіях продовжують виконувати роль пропагандистських осередків.
Так, на ТОТ півдня російські педагоги, які гастролюють регіоном за дорученням Кремля, проводять "історичні бесіди" в школах захопленого регіону.
"На них українським дітям розповідають, що нібито сучасна РФ це спадкоємець Русі, а її внесок в сучасну цивілізацію є фундаментальним. Також на уроках дітей вчать, що СРСР самотужки перемогла гітлерівську Німеччину, заперечуючи факти союзу двох тоталітарних імперій у 1939-1941 році", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, під час таких "бесід" російські вчители заперечують існування української нації, й перекладають вину за війну на українську державу.
Це свідома політика геноциду направлена на знищення самоідентифікації цілого покоління українців. Кожен причетний до цих "бесід" нестиме покарання за злочини проти українського народу.
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Еспресо розповість про російську пропаганду у школах на тимчасово окупованих територіях та які загрози несе така "освіта" РФ у майбутньому.
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