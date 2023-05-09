Окупанти на Луганщини створюють нові "військкомати", бо попередні не виконують план з примусової мобілізації
На тимчасово окупованій території Луганської області рашисти створюють "військкомати" для примусової мобілізації жителів, бо попередні не виконують план РФ
Про це інформує Центр нацспротиву.
На території Луганщині, яку контролюють російські загарбники, відбувається реорганізація псевдовійськкоматів, бо попередні структури не змогли забезпечити примусову мобілізацію українців.
Рашисти призначили ліквідаційну комісію для "воєнного комісаріату "ЛНР", що очолювали місцеві колаборанти. Причиною цього стало те, що цей "орган” не впорався з планом з мобілізації потрібної кількості осіб до складу армії Росії, бо місцеве населення ухиляється від призову.
"Замість нього окупанти створили новий орган під назвою "фєдєральноє казьонноє учреждєніє воєнний комісаріат "ЛНР", керівництво якого призначили вже не з місцевих зрадників, а з завезених росіян", - пояснюють у відомстві.
Повідомляється, що нова структура вже зафіксована у російських реєстрах вже під іншим податковим номером, ніж попередній "воєнний комісаріат "ЛНР".
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- У тимчасово окупованому Маріуполі 8 травня загарбники розпочали мобілізацію місцевих жителів.
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