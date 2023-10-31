Окупанти на Луганщині вербують до лав армії РФ в'язнів, яких засудили за законодавством України, - ОВА

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Окупанти продовжують агітаційну роботу з ув’язненими. Особлива увага надається тим, кого засудили за українським законодавством і хто ще відбуває покарання", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, окупаційна адміністрація вже забрала відповідні списки.

Він наголосив, що в'язнів вербують до лав російської армії, маніпулюючи почуттям образи до правоохоронних органів України. У разі ж відмови ув’язненим погрожують гіршим ставленням з боку тюремних адміністрацій.