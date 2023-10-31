Окупанти на Луганщині вербують до лав армії РФ в'язнів, яких засудили за законодавством України, - ОВА
На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни залучають до лав армії ув'язнених до окупації регіону, які ще перебувають за ґратами
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Окупанти продовжують агітаційну роботу з ув’язненими. Особлива увага надається тим, кого засудили за українським законодавством і хто ще відбуває покарання", - йдеться у повідомленні.
За словами голови ОВА, окупаційна адміністрація вже забрала відповідні списки.
Він наголосив, що в'язнів вербують до лав російської армії, маніпулюючи почуттям образи до правоохоронних органів України. У разі ж відмови ув’язненим погрожують гіршим ставленням з боку тюремних адміністрацій.
- Напередодні стало відомо, що росіяни спровокували демографічну кризу на контрольованій ними частині Луганської області: за роки окупації населення регіону зменшилося на 40%.
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