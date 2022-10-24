Окупанти на Запоріжжі перереєстровують житло за своїми "законами", - депутат облради Лишенко
Росіяни почали оформлювати нерухомість на окупованій території Запорізької області за власними законами - видають ордери на квартири та розселяють людей
Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.
"В будинки людей, які виїхали спочатку заселяли військових, потім почали заселяти тих, кого привезли, щоб працювати - вчителів, лікарів, фахівців з певних спеціальностей. Як працівників Росатому в Енергодарі", - зазначив він.
За словами Лишенка, росіяни почали оформлювати нерухомість на окупованій території за власними законами.
"Зараз вони ініціюють підключення Запорізької області чи вже провели до російських реєстрів права власності на нерухомість і почали перереєстровувати, на їхню думку, покинуте житло на нових власників. Виписують якісь ордери, документи, накази на розселення", - підсумував депутат облради.
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