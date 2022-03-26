Російські окупанти на Запоріжжі збирають проплачений мітинг у Мелітополі та "вводять" рублі у Токмаку, - ОВА

Про це повідомляє Запорізька ОВА з посиланням на дані СБУ, інформує Еспресо.TV.

"Окупантами РФ заплановане проведення о 8:00 26 березня на центральній площі міста Мелітополь проплаченого мітингу, спрямованого на підтримку "російської влади".

Відомо, що обіцяна оплата за участь – 1200 рублів. Усім охочим "підзаробити", тим самим зраджуючи власну Батьківщину, необхідно буде тримати російський окупаційний прапор та "щиро" радіти на відеокамери", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські окупанти у місті Токмак розробляють план заходів щодо повного переходу з 4 квітня 2022 року на валюту РФ (рублі).



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