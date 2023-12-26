Окупанти накрили вогнем Херсонщину: загинули дві людини

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Опівдні по Микільському зафіксовано щонайменше 26 прильотів. Ворожим вогнем пошкоджено з десяток житлових будинків. Під завалами однієї з осель рятувальники виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка", - написав він.



"Також близько 10:40 росіяни обстріляли Тягинку. Травми, несумісні з життям, отримала одна людина", - додав чиновник.