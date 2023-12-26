Окупанти накрили вогнем Херсонщину: загинули дві людини
Удень 26 грудня російська окупаційна армія обстріляла низку населених пунктів Херсонської області, внаслідок чого загинули дві цивільні людини
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Опівдні по Микільському зафіксовано щонайменше 26 прильотів. Ворожим вогнем пошкоджено з десяток житлових будинків. Під завалами однієї з осель рятувальники виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка", - написав він.
"Також близько 10:40 росіяни обстріляли Тягинку. Травми, несумісні з життям, отримала одна людина", - додав чиновник.
- У Чорнобаївці Херсонського району внаслідок артобстрілу ввечері 24 грудня загинула жінка.
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