Окупанти намагаються провести "перепис населення" на Херсонщині: ходять по подвір'ях, зупиняють на вулицях та блокпостах, - депутат облради
Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що окупанти намагаються зробити перепис місцевих мешканців, блокують виїзд з регіону, ходять по подвір'ях і переписують дані людей. Це роблять і на блокпостах, і на вулицях, перевіряючи документи
Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".
Депутат облради зазначив: "Є різна інформація щодо так званого проведення референдуму. Навіть те, що окупанти заборонили виїзд з Херсонщини чоловікам призовного віку і після проведення референдуму будуть проводити мобілізацію. Наскільки я знаю, було повідомлення, що в останні дні фактично заблокований виїзд людей з Херсонщини, хоча все ж таки по трохи люди виїжджали".
Сергій Хлань додав, що окупанти блокують не тільки виїзд людей, а і гуманітарну допомогу, і постачання ліків.
"Щодо референдуму, є певні сигнали, що в деяких населених пунктах вони вриваються на подвір'я і переписують тих, хто там мешкає, подекуди вони це роблять на блокпостах або просто перевіряючи на вулицях людей. Але все ж таки чітких повідомлень, коли буде проведення референдуму немає"- відзначив депутат.
Також Сергій Хлань підкреслив, якщо окупанти і мають плани до проведення референдуму, то результати вони самі намалюють, а херсонці не підуть на цей референдум і не дадуть створити пропагандистську картинку.
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