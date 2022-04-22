Окупанти намагаються провести "перепис населення" на Херсонщині: ходять по подвір'ях, зупиняють на вулицях та блокпостах, - депутат облради

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо".



Депутат облради зазначив: "Є різна інформація щодо так званого проведення референдуму. Навіть те, що окупанти заборонили виїзд з Херсонщини чоловікам призовного віку і після проведення референдуму будуть проводити мобілізацію. Наскільки я знаю, було повідомлення, що в останні дні фактично заблокований виїзд людей з Херсонщини, хоча все ж таки по трохи люди виїжджали".



Сергій Хлань додав, що окупанти блокують не тільки виїзд людей, а і гуманітарну допомогу, і постачання ліків.



"Щодо референдуму, є певні сигнали, що в деяких населених пунктах вони вриваються на подвір'я і переписують тих, хто там мешкає, подекуди вони це роблять на блокпостах або просто перевіряючи на вулицях людей. Але все ж таки чітких повідомлень, коли буде проведення референдуму немає"- відзначив депутат.



Також Сергій Хлань підкреслив, якщо окупанти і мають плани до проведення референдуму, то результати вони самі намалюють, а херсонці не підуть на цей референдум і не дадуть створити пропагандистську картинку.



Нагадаємо, 21 квітня Зеленський закликав українців під російською окупацією не давати анкетних даних – використають для фальшування псевдореферендумів