Окупанти навмисно вбили 71-річного цивільного рибалку в Нікопольському районі
У Нікопольському районі Дніпропетрівщини рятувальники знайшли на березі річки вбитого 21 жовтня 71-річного цивільного чоловіка, який рибалив на протилежному від окупантів березі колишнього водосховища
Про це повідомляє голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Вчора росіяни знову вбили цивільного мешканця Нікопольського району. Чоловіку був сімдесят один рік, він не військовий та жодним чином не погрожував окупантам на протилежному березі колишнього водосховища", - написав він.
За його словами, декілька снарядів влучили поруч з рибалкою, ще декілька вдарили по старій частині міста. Рятувальники знайшли чоловіка з вудкою в руці, а поруч стояв велосипед та лежала упіймана риба.
Євтушенко зазначає, що окупанти побачили рибалку на березі й навмисно розпочали артилерійський обстріл. Чоловік, на ім'я Микола Олександрович, помер миттєво від осколка російського боєприпасу.
"Публікуючи фото і допис, вкотре наголошую, що будь-який вихід на берегову смугу або до узрізу води може стати останнім у вашому житті. Не наражайте своє життя на небезпеку!" - закликав голова РВА.
- Російська армія в ніч 22 жовтня здійснила обстріл ракетами, мінометами та артилерією Харківської, Донецької, Сумської та Херсонської областей. У селі Новий Коротич внаслідок атаки по поштовому терміналу загинули 6 людей, ще 16 постраждали.
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