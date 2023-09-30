Окупанти не надаватимуть медичні послуги на ТОТ тим, хто не має паспорта РФ
На тимчасово окупованих територіях України росіяни припиняють надання медичних послуг для мешканців, які не отримали російський паспорт
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Окупаційна влада РФ шантажує місцеве населення для примушення українців отримувати паспорт РФ.
З 2024 року росіяни планують заборонити обслуговування у лікарнях, крім екстреної допомоги, мешканцям тимчасово окупованих територій, які не мають медстрахування як іноземці.
Але отримати таке страхування можливо тільки після того, як мешканець ТОТ отримає паспорт громадянина Росії.
"Отримати поліс у РФ можна лише за наявності червоної макулатури. Такі істеричні дії росіян підтверджують, що населення на тимчасово окупованій території чинить спротив, та не бажає отримувати російські паспорти", - повідомляє центр.
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