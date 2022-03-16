Окупанти не платять компенсації за мобілізованих з ОРДЛО, убитих на війні РФ проти України, та спалюють трупи військових РФ, - ГУР МО

Про це повідомило ГУР МО.



У тимчасово окупованому Луганську тіла "мобілізованих" мешканців ОРЛО "поліція" видає в магазині "Копійка". Із документів родичі загиблих отримують тільки свідоцтво про смерть і дозвіл на поховання. Жодних відомостей щодо місця й обставин загибелі їм не надають.



"Родичам пояснюють, що жодних виплат за смерть мобілізованих з "ЛНР" і "ДНР" не передбачено навіть за наявності російського паспорта. Одночасно, родичам офіційно загиблих росіян обіцяно виплату 12 мільйонів рублів. Таке ставлення викликає обурення серед місцевого населення, втім "поліція" окупантів не зважає на ці настрої", - наголосили в розвідці.



В ОРДО триває примусовий набір до першого армійського корпусу РФ. Переважну кількість найманців відправляють у найгарячіші точки без відповідної підготовки. Здебільшого вони розчищать перешкоди й риють окопи. "Новобранці" мають вкрай погане забезпечення і брак їжі, а їхні втрати становлять 70-80%.



"Щоб приховати реальну кількість загиблих, окупанти використовують Донецький металургійний комбінат для спалення трупів місцевих "новобранців" і добровольців, які прибули з Росії. Точна кількість спалених невідома", - додали в розвідці.



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