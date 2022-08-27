Окупанти не приховують намірів окупувати місто Запоріжжя, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
Боєць "Легіону Свободи" Нацгвардії України Костянтин Денисов зауважив, що російська армія перекидає військову техніку через Мелітополь та морський порт у Бердянську
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"РФ не приховує своїх намірів наступати на місто Запоріжжя та окупувати його, щоб далі просуватися по території України. Українські партизани й ЗСУ точково підривають склади з озброєнням ворога та б’ють по комунікаціях противника", - зазначив Денисов.
За його словами, ЗСУ намагаються зупинити нарощування наступального потенціалу російських окупаційних військ.
"Українські захисники чинять спротив та на певних ділянках фронту змогли посунути окупантів та звільнити деякі території. Запорізька земля горить в окупантів під ногами", - наголосив Денисов.
- Ввечері, 26 серпня, мешканці Запоріжжя чули вибухи
- Російські війська 26 серпня завдали удару по окупованому селищу Кам'янка Запорізької області: загинули п'ятеро людей, серед них мати і двоє її малолітніх дітей
- Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що мешканці Новобогданівки чули детонацію та задимлення від вибухів
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 39.41Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе