Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"РФ не приховує своїх намірів наступати на місто Запоріжжя та окупувати його, щоб далі просуватися по території України. Українські партизани й ЗСУ точково підривають склади з озброєнням ворога та б’ють по комунікаціях противника", - зазначив Денисов.

За його словами, ЗСУ намагаються зупинити нарощування наступального потенціалу російських окупаційних військ.

"Українські захисники чинять спротив та на певних ділянках фронту змогли посунути окупантів та звільнити деякі території. Запорізька земля горить в окупантів під ногами", - наголосив Денисов.

Ввечері, 26 серпня, мешканці Запоріжжя чули вибухи

Російські війська 26 серпня завдали удару по окупованому селищу Кам'янка Запорізької області: загинули п'ятеро людей, серед них мати і двоє її малолітніх дітей

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що мешканці Новобогданівки чули детонацію та задимлення від вибухів

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