Окупанти не пропустили спостерігачів ОБСЄ через блокпости на Донеччині

Про це передає пресцентр штабу ООС.

"Так, на блокпостах поблизу населених пунктів Заїченко (93 км на південь від Донецька) та Безіменне (100 км на південь від Донецька) збройні формування Російської Федерації заборонили проїзд місії, пославшись на "порушення режиму припинення вогню в цьому районі" та "проведення розмінування", - йдеться у звіті.

При цьому на цих блокпостах спостерігачі ОБСЄ фіксували факт перетину цивільних автомобілів в обох напрямках.

Крім того, безпілотники місії зазнавали впливу перешкод сигналу GPS внаслідок глушіння, здійснюючи проліт над непідконтрольним уряду України населеним пунктом Зернове (70 км на південь від Донецька), п’ять польотів над районами біля Жовтневого району Луганська, Первомайська (58 км на захід від Луганська), Голубівського (51 км на захід від Луганська).

"Таким чином, створюючи перепони у вільному пересуванні місії, окупанти намагаються приховати від міжнародних спостерігачів факти своїх порушень. Зазначені дії російсько-окупаційних військ призводять до ескалації напруги як на лінії розмежування, так і в цілому в районі проведення операції Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

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