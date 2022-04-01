Окупанти не випускають людей із Маріуполя, заявивши про "закриття" міста на 5-7 днів, - Денісова

Про це заявила омбудсман Людмила Денісова.



Вона зазначила, що окупанти прагнуть встановити повний контроль над Маріуполем, а також із 31 березня не випускають людей із міста. Зі слів очевидців, росіяни "закрили" населений пункт на 5-7 днів.



"Позбавлення мирного населення можливості врятувати своє життя є нічим іншим як геноцидом відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", - наголосила омбудсман.



Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні.

Нагадаємо, депутати Маріупольської міськради закликали світову спільноту визнати геноцидом дії РФ у місті.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb