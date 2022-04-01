Окупанти не випускають людей із Маріуполя, заявивши про "закриття" міста на 5-7 днів, - Денісова
Росіяни намагаються повністю контролювати Маріуполь і не випускають мирних мешканців із міста
Про це заявила омбудсман Людмила Денісова.
Вона зазначила, що окупанти прагнуть встановити повний контроль над Маріуполем, а також із 31 березня не випускають людей із міста. Зі слів очевидців, росіяни "закрили" населений пункт на 5-7 днів.
"Позбавлення мирного населення можливості врятувати своє життя є нічим іншим як геноцидом відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", - наголосила омбудсман.
Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні.
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