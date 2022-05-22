Окупанти обстріляли 12 міст і селищ Донеччини: загинуло 6 людей, ще 10 постраждали
На Донеччині 21 травня росіяни знищили 58 цивільних об'єктів, убили 6 мирних мешканців і поранили 10
Про це повідомила Нацполіція Донеччини в телеграмі.
"На Донеччині за добу росіяни зруйнували 58 цивільних об’єктів. Окупанти обстріляли 12 населених пунктів. У період З 6:00 21 травня до 6:00 22 травня загинули 6 людей, 10 - травмовані. Руйнувань зазнали понад 40 житлових будинків, школа, музична школа, інститут, підприємства, об’єкти життєзабезпечення", - ідеться в заяві.
Окупанти відкривали вогонь по Бахмуту, Соледару, Авдіївці, Святогірську, Миколаївці, Торецьку, Залізному, Райгородку, Ласточкиному, Первомайському, Яровій, Солі.
Унаслідок обстрілу Миколаївки загинуло двоє чоловіків: один був у власному дворі, інший - на вулиці біля дому. Ще двоє людей отримали поранення. Пошкоджено 10 приватних будинків, два з них зруйновані.
Прямим влученням у будинок у Лимані вбито трьох людей, ще одну смертельно поранено в Авдіївці.
Поліція відкрила кримінальні провадження за ст.438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
- 21 травня на Донеччині та Луганщині ЗСУ відбили дев’ять атак російських окупантів, ворог зазнав збитків у техніці.
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