Про це повідомляє поліція Київської області, - інформує Еспресо.TV.

Поліцейські зафіксували наслідки обстрілів на околиці райцентру.

"Окупанти із важкої артилерії здійснили обстріли в напрямку житлового масиву околиці Вишгорода. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку", - повідомили у поліції.

За попередніми даними постраждалих немає.

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