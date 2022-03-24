Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Вишгороді
Російські війська обстріляли околиці Вишгорода. Пошкодили багатоповерхівку
Про це повідомляє поліція Київської області, - інформує Еспресо.TV.
Поліцейські зафіксували наслідки обстрілів на околиці райцентру.
"Окупанти із важкої артилерії здійснили обстріли в напрямку житлового масиву околиці Вишгорода. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку", - повідомили у поліції.
За попередніми даними постраждалих немає.
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