Окупанти обстріляли Чернігівщину снарядами з пропагандистськими листівками, що призначалися чеченцям
Перший заступник очільника МВС України прокоментував ситуацію та розповів про вміст листівок
Про це інформує МВС України.
За даними заступника міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна, росіяни обстріляли Чернігівську область 122-мм снарядами системи "Град" з пропагандистськими листівками всередині, які були призначені мешканцям Чеченської республіки.
У листівках, які містилися всередині снарядів, був наступний текст:
"Громадяни Чеченської Республіки! Вас намагаються втягнути в збройне протистояння з федеральними військами. Вас намагаються змусити захищати чужі вам інтереси. Інтереси місцевих магнатів, керівників банд терористів".
"Чи переплутали, чи просто не заморочуються. Але ці листівки висипались на голови українців", – прокоментував Єнін.
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