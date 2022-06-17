Окупанти обстріляли Чернігівщину снарядами з пропагандистськими листівками, що призначалися чеченцям

Про це інформує МВС України.

За даними заступника міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна, росіяни обстріляли Чернігівську область 122-мм снарядами системи "Град" з пропагандистськими листівками всередині, які були призначені мешканцям Чеченської республіки.

У листівках, які містилися всередині снарядів, був наступний текст:

"Громадяни Чеченської Республіки! Вас намагаються втягнути в збройне протистояння з федеральними військами. Вас намагаються змусити захищати чужі вам інтереси. Інтереси місцевих магнатів, керівників банд терористів".

"Чи переплутали, чи просто не заморочуються. Але ці листівки висипались на голови українців", – прокоментував Єнін.

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