Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Ніч більш-менш. Проте у Криворізькому районі знову стріляли. Опівночі ворог ударив з артилерії по Апостолівській громаді", - зазначив він.

Валентин Резніченко додав, що люди не постраждали.

25 травня на Дніпропетровщині внаслідок артилерійських обстрілів російських окупантів були пошкоджені дитсадок, церква та домівки мирних жителів у Зеленодольській громаді.

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