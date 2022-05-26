Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії
У ніч на 26 травня на Дніпропетровщині окупанти обстріляли з артилерії Апостолівську громаду
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Ніч більш-менш. Проте у Криворізькому районі знову стріляли. Опівночі ворог ударив з артилерії по Апостолівській громаді", - зазначив він.
Валентин Резніченко додав, що люди не постраждали.
- 25 травня на Дніпропетровщині внаслідок артилерійських обстрілів російських окупантів були пошкоджені дитсадок, церква та домівки мирних жителів у Зеленодольській громаді.
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