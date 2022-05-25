Про це інформує у телеграмі Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

"Ворог кілька разів за день обстріляв Криворізький район. Ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Влучили по Великій Костромці та Мар‘янському. Пошкоджені дитячий садок, церква, будинки", – йдеться у повідомленні.