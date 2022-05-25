Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено дитсадок, церкву й житлові будинки
На Дніпропетровщині внаслідок артилерійських обстрілів російських окупантів пошкоджені дитсадок, церква та домівки мирних жителів у Зеленодольській громаді
Про це інформує у телеграмі Дніпропетровська обласна військова адміністрація.
"Ворог кілька разів за день обстріляв Криворізький район. Ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Влучили по Великій Костромці та Мар‘янському. Пошкоджені дитячий садок, церква, будинки", – йдеться у повідомленні.
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