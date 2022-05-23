Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Про це повідомив очільник обласної ВА Микола Лукашук.

"Дніпропетровщина пережила найбільше повітряних тривог протягом одного дня за останні три місяці, - написав Лукашук. - Сьогодні маємо одразу декілька "прильотів". Перша ракета по Павлограду. Ще три атаки – у Синельниківському районі. Дані щодо постраждалих і масштаби руйнувань з‘ясовуються".

Очільник ОВА додав, що вдень під ворожі обстріли потрапив Криворізький район, села Ганнівка та Мала Костромка. "Там без постраждалих", - уточнив Лукашук.

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