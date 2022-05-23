Дніпропетровщина зазнала ракетних ударів росіян, - голова ОВА
Цілями стали Павлоград та Синельниковський район
Про це повідомив очільник обласної ВА Микола Лукашук.
"Дніпропетровщина пережила найбільше повітряних тривог протягом одного дня за останні три місяці, - написав Лукашук. - Сьогодні маємо одразу декілька "прильотів". Перша ракета по Павлограду. Ще три атаки – у Синельниківському районі. Дані щодо постраждалих і масштаби руйнувань з‘ясовуються".
Очільник ОВА додав, що вдень під ворожі обстріли потрапив Криворізький район, села Ганнівка та Мала Костромка. "Там без постраждалих", - уточнив Лукашук.
- На Кіровоградщині ППО збила російську ракету
- За повідомленням Генштабу 23 травня, Росія у Криму розгортає два додаткові зенітні ракетні дивізіони С-400.
- Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі повідомив, що від російського авіаудару по навчальному центру "Десна" загинуло 87 людей.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
33.81
Купівля 33.81Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.3Продаж 37.58
- Актуальне
- Важливе