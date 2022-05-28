Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Ніч і ранок з тривогами. У Криворізькому районі знову стріляли. Ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді", - зазначив він.

Обстріли спричинили руйнування, однак люди не постраждали.

27 травня Росія завдала ракетного удару по полігону Національної гвардії у Дніпропетровській області, унаслідок чого загинуло 10 людей і близько 35 постраждали.

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