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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з реактивних систем залпового вогню

Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з реактивних систем залпового вогню

1 липня, 2022 п'ятниця
08:17
війна з Росією голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

На Дніпропетровщині в ніч на 1 липня росіяни обстріляли Нікопольський район із реактивних систем залпового вогню

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

"Ніч з однією тривогою і атакою. Ворог поцілив з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню, - ред.) по Нікопольському району. Попередньо, без постраждалих", - зауважив він.

Зараз на місці влучання працюють фахівці.

В інших районах Дніпропетровщини станом на ранок 1 липня ситуація спокійна.

  • 30 червня на Дніпропетровщині росіяни спричинили руйнування та знищили склад із 40 тоннами зерна в Зеленодольській громаді.

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