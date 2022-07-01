Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з реактивних систем залпового вогню
На Дніпропетровщині в ніч на 1 липня росіяни обстріляли Нікопольський район із реактивних систем залпового вогню
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
"Ніч з однією тривогою і атакою. Ворог поцілив з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню, - ред.) по Нікопольському району. Попередньо, без постраждалих", - зауважив він.
Зараз на місці влучання працюють фахівці.
В інших районах Дніпропетровщини станом на ранок 1 липня ситуація спокійна.
- 30 червня на Дніпропетровщині росіяни спричинили руйнування та знищили склад із 40 тоннами зерна в Зеленодольській громаді.
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