Про це повідомляє голова ОДА Віталій Кім у своєму телеграмі.

У повідомленні йдеться, що за інформацією ОК "Південь", ворог вів мінометний вогонь по прибережній смузі Очаківської громади, жертв та постраждалих немає. О 05:30 23 жовтня відбувся обстріл Шевченківської громади, в результаті чого пошкоджено авто та нежитлова споруда, постраждалих також немає.

У Баштанському районі о 03:40 було зафіксовано обстріли Баштанської громади, внаслідок чого пошкоджено лінію електропередачі, три приватних будинки, навчальний заклад, обійшлося без жертв.Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється.

Віталій Кім повідомляє, що о 12:00, 15:30, 18:00 та 20:00 23 жовтня обстрілів зазнала Широківська громада, внаслідок чого один будинок зруйновано та три пошкоджено, постраждалих немає.

Також, близько 04:00 24 жовтня під обстрілами перебувала Інгульська громада. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

За словами Кіма, у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Раніше ЗСУ знищили 4 склади з боєприпасами на Миколаївщині та Херсонщині.

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