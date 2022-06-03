Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

За його словами, на сотий день повномасштабної війни ЗСУ звільнили 23 населені пункти області. Проте росіяни продовжують обстрілювати мирних мешканців.

"Так, за останню добу росіяни знову обстрілювали Харків та область. В обласному центрі - 2 людини отримали поранення. Крім того, ворог гатив по селах і містах Харківського, Лозівського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківщини. В Чугуєві внаслідок обстрілу 1 мирний мешканець загинув, 2 зазнали поранення", - зазначив Олег Синєгубов.

У Катеринівці Лозівського району також поранено двох людей, ще одного - у Балаклійській громаді. У Циркунах обстріли пошкодили приватні будинки, господарчі споруди, ангар із зерном, приватні автівки. У ніч на 3 червня росіян завдали ракетного удару по Золочеву, пошкодивши будинки. Люди не постраждали.

"Попри обстріли в області проводяться роботи з відновлення пошкодженої критичної інфраструктури. Так, фахівці Харківміськгазу відновили газопостачання для 8 тис. мешканців мікрорайону "Сонячний" у Харкові. Також відновлюється газопостачання в Золочеві, Дергачах та Вільхівській громаді", - зауважив голова ОВА.

На Ізюмському напрямку окупанти готуються до чергової спроби наступу. Однак ЗСУ тримають позиції та завдають росіянам істотних втрат.

2 червня в Харкові для 8 тис. мешканців мікрорайону "Сонячний" відновили газопостачання, полагодивши обстріляні росіянами газогони

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