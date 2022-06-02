У Харкові відновили газопостачання для 8 тис. споживачів
У Харкові для 8 тис. мешканців мікрорайону "Сонячний" відновили загоспостачання, полагодивши обстріляні росіянами газогони
Про це повідомили в телеграмі Харківської ОВА.
"Фахівці АТ "Харківміськгаз" за декілька днів відновили газопостачання для 8 тис. мешканців мікрорайону "Сонячний"", - зазначили у відомстві.
Унаслідок російських обстрілів суттєво постраждала газова інфраструктура району.
"Спеціалісти Харківміськгазу обстежили понад 4 тис. метрів газогонів середнього та низького тиску, замінили 150 м пошкоджених газопроводів. Провели роботи зі зварювання отворів на газогонах від уламків снарядів", - зауважили в Департаменті житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА.
Зараз тривають роботи в сусідньому мікрорайоні "Горизонт". Крім того, у Золочеві усувають пошкодження на газорозподільних мережах. У Дергачах провели ремонт і відновили газопостачання в 15 будинках. У звільненій Вільхівській громаді повернули газ до села Степанки. У самій Вільхівці продовжують відновлювати систему.
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