Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"Минулої ночі російські окупанти обстріляли Київський та Слобідський райони Харкова. На Салтівці снаряд влучив у будівлю школи. Загинула 1 жінка, 1 чоловік отримав поранення. Ще 3 жінок, що перебували в школі, врятовані співробітниками ДСНС", - зазначив він.

Ще два харків'янина зазнали поранень унаслідок денних обстрілів. Упродовж 1 червня росіяни били по Циркунах і поранили людину. Також окупанти обстріляли Чугуїв, Коробочкине та Клугинно-Башкирівку, унаслідок чого четверо цивільних отрмали поранення.

"На території області тривають бойові дії. На Харківському та Ізюмському напрямках ворог переважно зосереджений на обороні та утриманні окупованих територій. Усі спроби атакувати з боку росіян безуспішні. Наші військові продовжують завдавати ворогу втрат", - зауважив Олег Синєгубов.

1 червня на Харківщині українські військові в кількох місцях вийшли на кордон з РФ.

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