Окупанти обстріляли Харківщину: одна людина загинула, двоє зазнали поранень
На Харківщині 27 травня окупанти вбили жінку, поранили двох людей і пошкодили будинки
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
"За минулу добу ворожих обстрілів з боку окупантів зазнав Київський район міста-героя Харків. Вночі було кілька влучань снарядів у Малій Данилівці, виникли пожежі у 2 будинках приватного сектору. За попередніми даними, постраждалих немає", - зазначив він.
Упродовж 27 травня окупанти обстріляли Харківський район, поранили одну людину в Слатиному, ще одну в Балаклії. Також у Слатиному загинула 65-річна жінка.
"На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог намагається втримати зайняті позиції і не допустити подальшого просування українських військ. ЗСУ міцно тримають оборону та завдають втрат ворогу. На Харківщині військовослужбовці Десантно-штурмових військ збили бойовий вертоліт Ка-52", - наголосив Олег Синєгубов.
У Харкові й на Харківщині відновлюють критичну інфраструктуру. Зокрема, розміновують і відновлюють газогін на Північній Салтівці в Харкові.
- 27 травня в районі Ізюму Харківської області ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".
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