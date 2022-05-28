Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"За минулу добу ворожих обстрілів з боку окупантів зазнав Київський район міста-героя Харків. Вночі було кілька влучань снарядів у Малій Данилівці, виникли пожежі у 2 будинках приватного сектору. За попередніми даними, постраждалих немає", - зазначив він.

Упродовж 27 травня окупанти обстріляли Харківський район, поранили одну людину в Слатиному, ще одну в Балаклії. Також у Слатиному загинула 65-річна жінка.

"На території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог намагається втримати зайняті позиції і не допустити подальшого просування українських військ. ЗСУ міцно тримають оборону та завдають втрат ворогу. На Харківщині військовослужбовці Десантно-штурмових військ збили бойовий вертоліт Ка-52", - наголосив Олег Синєгубов.

У Харкові й на Харківщині відновлюють критичну інфраструктуру. Зокрема, розміновують і відновлюють газогін на Північній Салтівці в Харкові.

27 травня в районі Ізюму Харківської області ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

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