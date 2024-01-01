Окупанти обстріляли Куп'янський район Харківщини: загинув чоловік
1 січня російська окупаційна армія кілька разів обстріляла Куп'янський район Харківської області. Внаслідок атаки на Дворічну загинув мирний житель
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Також, за даними слідства, 1 січня близько 1:10 окупанти з артилерії обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий.
"Ворожий снаряд влучив у дах пʼятиповерхового житлового будинку", - уточнили в прокуратурі.
Близько 9 ранку загарбники знову вдарили по селищу, попередньо з РСЗВ "Ураган".
Також уранці російська армія завдала авіаудару по с. Кучерівка Купʼянського району попередньо це був ФАБ-250. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.
Чим обстріляли Дворічну, прокуратура не уточнює.
- 28 грудня російська окупаційна армія обстріляла Вовчанськ Чугуївського району та село Глушківка Куп'янського району Харківської області. Загинула жінка.
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