Окупанти обстріляли Куп'янський район Харківщини: загинув чоловік

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Також, за даними слідства, 1 січня близько 1:10 окупанти з артилерії обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий.

"Ворожий снаряд влучив у дах пʼятиповерхового житлового будинку", - уточнили в прокуратурі.



Близько 9 ранку загарбники знову вдарили по селищу, попередньо з РСЗВ "Ураган".



Також уранці російська армія завдала авіаудару по с. Кучерівка Купʼянського району попередньо це був ФАБ-250. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Чим обстріляли Дворічну, прокуратура не уточнює.