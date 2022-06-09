Окупанти обстріляли аміачний цех хімзаводу "Азот". За добу на Луганщині загинуло 4 людини, іще 6 отримали поранення
На Луганщині 8 червня окупанти обстріляли об'єднання "Азот" і будинки, убивши 3 людей, поранивши ще 6, також помер поранений 6 червня
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
Росіяни безуспішно шукають слабкі місця в обороні Сєверодонецька, розстрілюють житлові будинки та промислові об'єкти Луганщини.
"8 червня ввечері вони двічі поцілили по сєверодонецькому об’єднанню "Азот". Пошкоджено щонайменше два цехи у різних кінцях хімічного підприємства. Один із них - цех виробництва аміаку. Про наслідки обстрілів буде повідомлено окремо", - зауважив Сергій Гайдай.
Унаслідок обстрілів загинуло щонайменше 4 людини, зокрема сєверодончанин, якого смертельно поранили 6 червня. Також загинули чоловік і дві жінки в Лисичанську.
"За останні дві доби поранення різного ступеню тяжкості отримали шестеро лисичан. Чотирьох з них одразу госпіталізували до обласної клінічної лікарні у Дніпрі. Нещастя сталося в одній родині - унаслідок артилерійського обстрілу Лисичанська було вбито жінку та поранено її доньку", - наголосив очільник ОВА.
Із мінометів, артилерії й реактивних систем залпового вогню окупанти обстріляли Сєверодонецьк, Лисичанськ, Привілля, Оріхове, Устинівку, Гірське, Катеринівку, Білогорівку, Миколаївку, Комишуваху, Павлоград, що під Сєверодонецьком.
По Тошківці завдали авіаудару й невдало провели там штурм. Біля Катеринівки росіяни зазнали втрат і відійшли.
Під ракетно-авіаційні обстріли потрапили Верхньокам'янка та Золоте.
Там, де більш безпечно, встигли оглянути та зафіксувати руйнування. У Гірському пошкоджено 10 будинків, у Оріховому - вісім, у Лисичанську - чотири.
"Загалом за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено три танки, дві бойові броньовані машини та чотири одиниці автомобільної техніки противника. ППО збили шість безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10"", - розповів Сергій Гайдай.
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