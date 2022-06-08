Про це інформує голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Повідомляється, що із Лисичанська в рамках "тихої евакуації" врятувалися 34 місцевих жителів. Ще 6 людей — із Врубівки.



"Охочих виїжджати більшає з кожним днем, як і збільшується кількість обстрілів вільних населених пунктів області", - коментує Гайдай.



Він також повідомляє, що попри прохання сєверодончан, евакуація із Сєверодонецька наразі неможлива, оскільки всередині міста тривають бої.



"На жаль, коли виїзд ще був, бажаючих евакуюватися було не так багато", - зазначає Гайдай.



Відомо, що на території громади наразі залишається до 15 тисяч мешканців.

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