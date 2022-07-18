Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація вже стандартна на сьогоднішній ранок для Миколаєва. Ворог обстріляв місто о 3 годині ночі. Понад 10 ударів було завдано по місту. Поки зарано коментувати ситуацію. Можу лише зазначити, що пошкоджено обʼєкти приватної власності. Розтрощено автосалон та салон сільськогосподарської техніки", - розповів Плетенчук.

Пресофіцер додав, що також ворог обстріляв околиці міста Миколаїв.

"Вчергове ворог обстріляв околиці міста. Окупанти знову використовують ракети С-300 для обстрілів Миколаєва. Тобто нічого нового, але ніч в Миколаєві пройшла дуже гучно", - додав він.

Вночі на 18 липня у Миколаєві прогриміла серія вибухів

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb