Окупанти обстріляли Миколаїв ракетами С-300, - пресофіцер ЗСУ Миколаївської ОВА Плетенчук
Пресофіцер ЗСУ Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук повідомив, що вночі 18 липня ворог обстріляв Миколаїв ракетами С-300
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація вже стандартна на сьогоднішній ранок для Миколаєва. Ворог обстріляв місто о 3 годині ночі. Понад 10 ударів було завдано по місту. Поки зарано коментувати ситуацію. Можу лише зазначити, що пошкоджено обʼєкти приватної власності. Розтрощено автосалон та салон сільськогосподарської техніки", - розповів Плетенчук.
Пресофіцер додав, що також ворог обстріляв околиці міста Миколаїв.
"Вчергове ворог обстріляв околиці міста. Окупанти знову використовують ракети С-300 для обстрілів Миколаєва. Тобто нічого нового, але ніч в Миколаєві пройшла дуже гучно", - додав він.
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