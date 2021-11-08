Окупанти обстріляли населений пункт Світличне: пошкоджено будівлю й техніку водоканалу

Про це повідомляє пресслужба української делегації у ТКГ.



Окупанти застосували артилерію калібру 122 мм, заборонену Мінськими угодами.



Обстріли пошкодили будівлю й техніку водоканалу, зруйнували приміщення та знищили устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії у Світличному.



Загалом зафіксовано 6 влучань снарядів калібру 122 мм.



СЦКК закликає ОБСЄ відреагувати на порушення режиму припинення вогню та провести моніторинг у цьому районі.



За словами української делегації, росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, що забезпечує водопостачання для мирних мешканців по обидва боки лінії розмежування.

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