Окупанти обстріляли населений пункт Світличне: пошкоджено будівлю й техніку водоканалу
Окупанти обстріляли населений пункт Світличне із забороненої Мінськими угодами артилерійської зброї
Про це повідомляє пресслужба української делегації у ТКГ.
Окупанти застосували артилерію калібру 122 мм, заборонену Мінськими угодами.
Обстріли пошкодили будівлю й техніку водоканалу, зруйнували приміщення та знищили устаткування хіміко-бактеріологічної лабораторії у Світличному.
Загалом зафіксовано 6 влучань снарядів калібру 122 мм.
СЦКК закликає ОБСЄ відреагувати на порушення режиму припинення вогню та провести моніторинг у цьому районі.
За словами української делегації, росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, що забезпечує водопостачання для мирних мешканців по обидва боки лінії розмежування.
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