Окупанти обстріляли околиці Мар'їнки: пошкоджено житлові будинки

Про це передає пресцентр штабу ООС.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування із застосуванням заборонених п. 2 доповнення до Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12.02.2015 видів озброєння, які несуть пряму загрозу життю і здоров’ю мирного населення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 8 вересня з 23.00 до 23.16, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл із застосуванням міномету калібру 82 мм околиці н. п. Мар’їнки.





Спостережною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін була проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу.

"Були встановлені та задокументовані факти порушення Мінських домовленостей, а саме були зафіксовані ушкодження цивільної інфраструктури (пошкодження стіни будівлі, прилеглої території)", - йдеться в повідомленні.

Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.







Нагадаємо, російські війська обстріляли позиції ЗСУ в смузі відповідальності ОТУ "Схід", поранено одного українського військового.

Російські найманці стріляли у районі станції Скотувата Донецької залізниці. Снаряди падали на відстані 2 км від станції. Рух потягів обмежили.

У Луганській області ввечері, 8 вересня, окупанти обстріляли позицій українських захисників у районі населеного пункту Кряківка. Шестеро українських захисників отримали акубаротравму.

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