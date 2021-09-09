Окупанти обстріляли околиці Мар'їнки: пошкоджено житлові будинки
Російські окупаційні війська здійснили обстріл із заборонених мінометів по околицям Мар'їнки на Донбасі, у результаті чого пошкодили цивільну інфраструктуру
Про це передає пресцентр штабу ООС.
"Українська сторона СЦКК повідомляє про обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації мирних населених пунктів вздовж лінії розмежування із застосуванням заборонених п. 2 доповнення до Комплексу заходів з виконання Мінських угод від 12.02.2015 видів озброєння, які несуть пряму загрозу життю і здоров’ю мирного населення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 8 вересня з 23.00 до 23.16, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл із застосуванням міномету калібру 82 мм околиці н. п. Мар’їнки.
Спостережною групою української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін була проведена верифікація наслідків зазначеного обстрілу.
"Були встановлені та задокументовані факти порушення Мінських домовленостей, а саме були зафіксовані ушкодження цивільної інфраструктури (пошкодження стіни будівлі, прилеглої території)", - йдеться в повідомленні.
Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.
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