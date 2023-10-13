Окупанти обстріляли передмістя Херсона: поранено двох людей
Удень 13 жовтня російська окупаційна армія обстріляла передмістя Херсона, внаслідок чого дістали поранення двоє мирних мешканців
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Жінка 42 років і чоловік 52 років на момент ворожої атаки перебували у будинку", - написав він.
За даними чиновника, поранених госпіталізовано, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.
Своєю чергою в Херсонській ОВА уточнили, що окупанти вкрили вогнем Кіндійку. У постраждалої жінки – вибухова і черепно-мозкова травми, струс головного мозку, акубаротравма, осколкові поранення нижніх кінцівок, травматичне пошкодження хребта.
Чоловік також дістав численні травми.
Окрім того, Роман Мрочко повідомив, що армія РФ атакує Дніпровський район Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя.
"Вже є кілька прильотів. Перейдіть до безпечних місць! Не перебувайте на відкритому просторі й біля вікон!" - написав чиновник.
- 13 жовтня росіяни вдарили дроном по автівці з цивільними у Бериславі, внаслідок чого загинула жінка.
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