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Головна Війна з Росією Окупанти обстріляли передмістя Торецька та Авдїівку: загинули дві людини, ще одна дістала поранення

Окупанти обстріляли передмістя Торецька та Авдїівку: загинули дві людини, ще одна дістала поранення

18 вересня, 2023 понедiлок
17:06
Війна з Росією

Унаслідок обстрілів околиць Торецька та Авдіївки Донецької області 18 вересня загинули чоловік і жінка. Ще один мирний мешканець дістав поранення

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, 18 вересня 2023 року о 07:30 окупаційні війська РФ обстріляли смт Північне м. Торецька, ймовірно, з артилерії. Від розриву ворожого снаряду загинув чоловік, який їхав на велосипеді", - йдеться у повідомленні.

"Інший місцевий мешканець під час атаки перебував на вулиці та дістав осколкове поранення грудної клітини", - додали в ОГП.

Також близько опівдня окупанти завдали авіаракетного удару по Авдіївці.

"Від влучання боєприпасу в приватний сектор на подвір’ї домоволодіння загинула жінка", - зазначили у пресслужбі.

Відомо, що внаслідок обстрілів у населених пунктах зруйновано приватні будинки та пошкоджено автомобіль.

Відкрито провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Новини
Донеччина
Авдіївка
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