Окупанти обстріляли передмістя Торецька та Авдїівку: загинули дві людини, ще одна дістала поранення
Унаслідок обстрілів околиць Торецька та Авдіївки Донецької області 18 вересня загинули чоловік і жінка. Ще один мирний мешканець дістав поранення
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"За даними слідства, 18 вересня 2023 року о 07:30 окупаційні війська РФ обстріляли смт Північне м. Торецька, ймовірно, з артилерії. Від розриву ворожого снаряду загинув чоловік, який їхав на велосипеді", - йдеться у повідомленні.
"Інший місцевий мешканець під час атаки перебував на вулиці та дістав осколкове поранення грудної клітини", - додали в ОГП.
Також близько опівдня окупанти завдали авіаракетного удару по Авдіївці.
"Від влучання боєприпасу в приватний сектор на подвір’ї домоволодіння загинула жінка", - зазначили у пресслужбі.
Відомо, що внаслідок обстрілів у населених пунктах зруйновано приватні будинки та пошкоджено автомобіль.
Відкрито провадження за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
- 18 вересня в Міненерго повідомляли, що внаслідок обстрілів знеструмлювалися дві шахти в Торецьку, через що гірники були заблоковані під землею. Шахтарів уже вивели на поверхню.
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