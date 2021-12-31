Окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил із заборонених мінометів і важкої артилерії

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У напрямку Причепилівки окупанти двічі відкривали вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм і артилерії калібру 122 мм



Неподалік Кримського загарбники стріляли з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.



Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів не було.

