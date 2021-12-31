Окупанти обстріляли позиції Об'єднаних сил із заборонених мінометів і важкої артилерії
У четвер, 30 грудня, російські окупаційні війська в районі проведення Операції об'єднаних сил 3 рази порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У напрямку Причепилівки окупанти двічі відкривали вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм і артилерії калібру 122 мм
Неподалік Кримського загарбники стріляли з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів не було.
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