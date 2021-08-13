Окупанти обстріляли позиції ООС поблизу Невельського
Від початку цієї доби, 13 серпня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Неподалік Невельського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
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