Окупанти обстріляли позиції ООС поблизу Нью-Йорка та Мар’їнки
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Поблизу Нью-Йорка російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
У бік Мар’їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.
У напрямку Кам’янки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
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