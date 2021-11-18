Окупанти обстріляли позиції ООС поблизу Нью-Йорка та Мар’їнки

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Поблизу Нью-Йорка російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У бік Мар’їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку Кам’янки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.





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