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Головна війна з Росією Окупанти обстріляли позиції ООС поблизу Нью-Йорка та Мар’їнки

Окупанти обстріляли позиції ООС поблизу Нью-Йорка та Мар’їнки

18 листопада, 2021 четвер
19:32
війна з Росією ООС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Поблизу Нью-Йорка російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У бік Мар’їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку Кам’янки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

 

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Росія
окупанти
обстріли
війна
ООС
міномети калібром 120 мм
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