Окупанти обстріляли позиції ООС поблизу Павлополя: загинув український військовий
Унаслідок обстрілу окупантів зі стрілецької зброї у напрямку Павлополя загинув український військовий
Про це повідомляє штаб ООС.
За 1 листопада на Донбасі зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню окупантами, двічі була застосована зброя, заборонена Мінськими домовленостями.
Неподалік Новолуганського зафіксовано вісім обстрілів з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів.
Поблизу Світлодарська та Водяного окупанти вели обстріли з гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Авдіївки окупанти застосували міномети калібру 82 мм.
Українські військові стріляли у відповідь.
Станом на 7 годину ранку, 2 листопада, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
По українських позиціях в напрямку Павлополя окупант відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.
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