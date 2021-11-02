Окупанти обстріляли позиції ООС поблизу Павлополя: загинув український військовий

Про це повідомляє штаб ООС.



За 1 листопада на Донбасі зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню окупантами, двічі була застосована зброя, заборонена Мінськими домовленостями.



Неподалік Новолуганського зафіксовано вісім обстрілів з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів.



Поблизу Світлодарська та Водяного окупанти вели обстріли з гранатометів і стрілецької зброї.



Біля Авдіївки окупанти застосували міномети калібру 82 мм.



Українські військові стріляли у відповідь.



Станом на 7 годину ранку, 2 листопада, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.



По українських позиціях в напрямку Павлополя окупант відкривав вогонь зі стрілецької зброї.



Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

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