Окупанти обстріляли село на Херсонщині, поранено людину

Про це повідомила у Facebook Херсонська ОДА.

"Російська армія атакувала Качкарівку Милівської громади. Через обстріл одна людина дістала поранення. Постраждалого шпиталізували, медики надають йому необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.