Окупанти обстріляли село на Херсонщині, поранено людину
У понеділок, 22 травня, російські загарбники обстріляли село Качкарівка Херсонської області
Про це повідомила у Facebook Херсонська ОДА.
"Російська армія атакувала Качкарівку Милівської громади. Через обстріл одна людина дістала поранення. Постраждалого шпиталізували, медики надають йому необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів Станіслава Херсонської області загинув 45-річний чоловік.
- 21 травня у селищі Козацьке на Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинув 55-річний чоловік. Загалом у той день росіяни обстріляли Херсонщину 57 разів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.08
Купівля 37.08Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 40.99
- Актуальне
- Важливе