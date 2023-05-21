РФ обстріляла селище на Херсонщині, загинув чоловік
Російські військові обстріляли селище Козацьке Херсонської області. Внаслідок дій РФ загинув 55-річний чоловік
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
"Російська армія вбила мирного жителя селища Козацьке. Ворог прицільно обстріляв житловий будинок, внаслідок чого травми несумісні з життям отримав 55-річний чоловік", - написав він.
- 18 травня російські війська 57 разів обстріляли Херсонську область та поцілити у три цивільних заклади, зокрема один у Херсоні.
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