За добу росіяни поранили двох людей на Херсонщині, снаряди прилетіли у житлові квартали та заклади охорони здоров'я
18 травня російські війська 57 разів обстріляли Херсонську область та поцілити у три цивільних заклади, зокрема один у Херсоні
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін у telegram.
За минулу добу ворог здійснив 57 обстрілів, випустивши 287 снарядів з важкої артилерії, "градів", танків, БПЛА та авіації. Очільник ОВА додав, що Херсон ворог обстріляв 2 рази (11 снарядів).
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; у 2 заклади охорони здоров'я та один заклад культури у місті Херсоні. Двоє людей дістали поранення", - написав Прокудін.
Він також повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 51 особу.
- За минулу добу, 17 травня, російські військові 90 разів обстріляли Херсонщину. Пошкоджено приватні будинки, будівля школи та лікарня. Унаслідок обстрілу загинуло 3 людини, ще 8 поранені.
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