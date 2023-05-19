Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін у telegram.

За минулу добу ворог здійснив 57 обстрілів, випустивши 287 снарядів з важкої артилерії, "градів", танків, БПЛА та авіації. Очільник ОВА додав, що Херсон ворог обстріляв 2 рази (11 снарядів).

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; у 2 заклади охорони здоров'я та один заклад культури у місті Херсоні. Двоє людей дістали поранення", - написав Прокудін.

Він також повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 51 особу.