Уламок снаряда влучив у серце: у Станіславі на Херсонщині внаслідок обстрілу РФ загинув 45-річний чоловік

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін на сторінці в Telegram

"Через ворожі удари по Станіславу травми несумісні з життям отримав 45-річний чоловік. Під час обстрілу він займався ремонтом покрівлі раніше пошкодженого будинку. Один з уламків снаряда влучив йому в серце, місцевий житель загинув на місці. Також через обстріли села пошкоджено чотири житлові будинки. - зауважив Прокудін.

Голова Херсонської обласної державної адміністрації також додав, що село Кізомис надалі потерпає від ударів російської авіації.

"Вночі на населений пункт Росіяни скинули дві керовані авіабомби. Один будинок зруйновано вщент, ще два пошкоджено. Потерпілих серед місцевих немає", - зазначив Прокудін.

За минулу добу противник здійснив – 57 обстрілів Херсонщини, випустивши 318 снарядів з важкої артилерії, "градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази (22 снаряди)



